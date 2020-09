Lucía Méndez 'estalla' y cachetea a 'Rey Grupero' por robarle un beso: "¿Qué te pasa?"

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante, Lucía Méndez, no pudo contener su molestia y 'estalló' en contra del youtuber, Rey Grupero, al cual cacheteó sin pensarlo dos veces cuando este sin su permiso le plantó un beso en los labios, lo que ha presumido en redes sociales

Durante una entrevista que tuvo Méndez junto al conocido youtuber, este le dio un beso en los labios cuando ella se acerco a saludarlo con un beso en la mejilla, acción que la hizo enfurecer tanto que le gritó un "¿qué te pasa?" soltándole tremendo cachetadón.

Poco después el artista señaló que esto fue en venganza de que durante su estancia comenzaron a burlarse de él e incluso le realizaron calzón chino, cobrándose todas con la Diva, por lo que se disculpó con Pedro Moctezuma, pero nunca con Méndez.

Hoy quiero platicarles una historia triste y feliz. Él es Pedrito Moctezuma y me está invitando a un programa con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara y hasta bailé. Pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa