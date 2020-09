Rashel Díaz habla sobre el difícil pasado de su esposo tras haber sido adicto a las drogas

Miami, Florida.- Este domingo 27 de septiembre, la exconductora de Telemundo, Rashel Díaz y su esposo, Carlos García, fueron invitados a una conferencia de empoderamiento para compartir sus experiencias de vida.

Durante la charla, la pareja habló de varios problemas que tuvieron que afrontar durante su relación, uno de los más fuertes, fue la adicción a las drogas de Carlos, cosa que Rashel no estaba dispuesta a permitir en su marido.

Lo mandé a volar. Le dije, 'no, si esto es lo que tú decides, igual no te crítico, eres dueño de tu vida y puedes elegir, pero yo no quiero eso ni alrededor mío ni alrededor de mis hijos''", reconoció.