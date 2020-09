¿Se va a 'MasterChef'? Tras despido de 'Un Nuevo Día', James Tahhan anunciaría proyecto en TV Azteca

Ciudad de México.- Tras su despido de Telemundo el reconocido chef, James Tahhan, ha revelado que se encuentra emocionado con el proyecto "ambicioso" que tiene entre manos, el cual lo llena de mucha felicidad y orgullo, ¿acaso se integra a TV Azteca en la nueva temporada de MasterChef?

Como se recordará, Tahhan fue uno de los afectados con los despidos que se vivieron en Telemundo, al igual que Héctor Sandartti, por lo que decidido a emprendido un negocio propio lejos de Televisa, el Ajusco u otra televisora, el cual ha asegurado ya "está casi listo".

Nunca me han visto de esta forma, nunca he sentido tanta libertad de hablar en mi propio idioma. Estoy muy cerca de mostrarles el proyecto más ambicioso en el que he trabajado hasta ahora, han sido largas horas de grabación, muchos trasnochos, con equipos de alta tecnología y un gran talento humano acompañándome. Faltan pocos días", escribió James.