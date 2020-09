Televisa, de fiesta: Con emotivo video, Adrián Uribe anuncia su compromiso con Thuany Martins

View this post on Instagram

Nunca penseu0301 que me iba a poner tan nervioso. Mi corazou0301n latiendo a mil, feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado mi amor y construir esa familia que tanto sonu0303amos los dos. Gracias @lorellasmx por ayudarme a organizar tan hermosa sorpresa que serau0301 inolvidable en nuestras vidas. Gracias amigo @_carlosrivera por ser parte de nuestra historia. ud83cudfb6ud83dude4f Te amo futura esposa! ud83dude31ud83dudc8dud83dudc70 @thuanymart u2665ufe0fud83cudf89