¡Tragedia en TV Azteca! Querido conductor sufre terrible accidente: "Me partí la ma..."

Desliza para que veas lo que me pasou0301 ud83eudd26ud83cudffbu200du2642ufe0f -Apenas me dieron de alta por covid y me rompiu0301 la madre ud83dude02 saliu0301 a la playa con mi familia, a una casa a la orilla del mar en Melaque Jalisco, hace muchos anu0303os me la pasaba haciendo buggy surf en Acapulco y vi unos chavos hacieu0301ndolo justo desde el balcou0301n de la casa en donde estaba hospedado, se me hizo fau0301cil bajar y pedirles la tabla, me cambiaron unas fotos por prestarme un buggy, agarre un par de olas de poca madre, la tercera me agarro a mi, me impactou0301 contra la arena con una fuerza descomunal por no salirme a tiempo de ella, el desenlace esta en las fotos, voy mejorando pero duele mucho, regresareu0301 a Melaque a volverlo a intentar, tengo un moretou0301n del tamanu0303o de la mitad de mi espalda, una fisura, se moviou0301 la claviu0301cula, un desgarre y un chingo de coraje ud83dude02 ud83cudfc4u200du2642ufe0f ud83cudf0a cou0301mo pueden ver mi amigo apodado el machete por su corte de pelo, nunca dejo de reiu0301rse, hasta en el hospital ud83cudfe5 me deciu0301a, usted se salva de cocodrilos y tiburones y una ola lo hizo pedazos. Asiu0301 la triste historia de Melaque... ud83dude0e @pablo17_reall