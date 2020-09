Tras anuncio de refuerzos en 'Exatlón', Casandra sube foto al lado de Yomi y fans reaccionan

View this post on Instagram

ud83dudc41u200dud83dudde8 Recuerda siempre que tu situaciu00f3n actual, no es tu destino final. u201cLo mejor estu00e1 por veniru201d. . . . ud83dudc59 @alainastore #life #love #simple #enjoy #trend #fyp #smile #happy #cute #blue #beyou #bethebestyou #happymoments