Tras la tragedia, viudo de Hiromi recuerda a su esposa y a su bebé con desgarrador mensaje

Ciudad de México.- No cabe duda que para Fernando Santana han sido difíciles estos últimos días, pues se cumplen ya 3 años del fallecimiento de Hiromi y su bebé, quienes a pesar de todo perdieron la vida durante el parto.

Al cumplirse un año más de esta tragedia, Fernando decidió recordar a su amada esposa con una fotografía inédita, donde se puede ver como la abraza, mientras sus manos tocan su pancita de embarazada.

Junto a la instantánea, el esposo de la cantante colocó un texto que conmovió a sus miles de seguidores y dejó en claro que algún día se reencontraran para ser una familia.

Sé que a donde se fueron iré, sé que donde están estaré. Te extraño mucho, no te imaginas cuánto, no ha sido nada fácil seguir desde hace 3 años, aún me cuesta mucho hacerme a la idea, aún sigo sin creer que no estés aquí, aún no concibo mi vida sin ti. Pero mientras yo viva, siempre vivirán en mí. Te amo, las amo", escribió.