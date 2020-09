Tras tremenda caída en Televisa, Reno Rojas cuenta su terrible experiencia: "Me llovió sobre mojado"

View this post on Instagram

u00a1Diu0301a feliz! Que loco, cou0301mo la vida a veces me sacude, me sorprende y me cambia los planes. Despueu0301s de haberme roto la nariz habiu0301a estado muy triste, verme la cara distinta, no haberme despedido de todas las personitas con las que compartiu0301 un proyecto muy especial durante un buen tiempo... Mi coche lo robaron ese mismo diu0301a, yo podriu0301a pensar que me lloviu0301a sobre mojado. Pero eso es lo increiu0301ble, no hay nada predecible de la vida, las cosas vienen y van, los accidentes pasan pero al final tener el apoyo de las personas me dio vida. El darme chance de descansar, de llorar, de revivir... La vida me recordu00f3 lo mau0301gico que es el cuerpo, de como se regenera y recupera. Me recargue de su amor que me hizo feliz de muchas maneras. No me quedan palabras para agradecerles tanto por su amor y apoyo. Gracias familia, amig@s hermanas. De aquiu0301 pa arriba ud83dudc9b hoy y siempre