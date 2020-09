VIDEO: Poncho de Nigris desata fuerte controversia al liberar aves enjauladas

View this post on Instagram

Liberar pu00e1jaros challenge. Es una vida y no te pueden quitar tu libertad. A quu00e9 venimos si vivimos encerrados ? Eso va tambiu00e9n para la raza que no dejan salir jajajajajaja ya perdu00ed varios amigos prisioneros del amor. Cada que vea a un pajarero le voy a comparar todos y los voy a dejar en libertad. Que se haga el challenge de liberar a los pu00e1jaros. ##freebirdchallenge