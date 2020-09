América Guinart, exesposa de 'El Potrillo', presume lo bien que luce a sus 48 años

Ciudad de México.- América Guinart quien fue la primera esposa de 'El Potrillo' y la madre de sus tres hijos mayores, logró causar furor en redes sociales luego de mostrar lo bien que luce a sus 48 años.

Fue durante la tarde del domingo que la ex de Alejandro Fernández compartió una serie de fotografías donde dejó ver cada uno de sus perfiles pues logró sacarse una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram.

Domingo de jugar a que soy la modelo de Ameriquita (me maquilló, me peinó y me tomó fotos)”, escribió en el post.