Andrea Legarreta estalla y se defiende de polémica del dólar: "Nunca dije eso"

Ciudad de México.- La querida conductora de Hoy, Andrea Legarreta, tuvo una charla con Yordi Rosado en donde explotó al recordar la polémica que enfrentó en 2016 por su comentario sobre el precio del dólar.

La esposa de Erik Rubín se refirió a la controversia que enfrentó y aseguró que ella nunca dijo la frase que se le atribuyó de que “el dólar no afecta la economía de los mexicanos”.

Lee también: Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor de 'Hoy' 'traiciona' a Chapoy y ella reacciona así

Yo nunca dije: ‘el dólar no afecta la economía de los mexicanos’ . Ahora bien, lo que a mí me sorprendió muchísimo fue que fue una etapa donde, mi Twitter sobre todo, se llenó de comentarios; como 2 días después, de mensajes muy parecidos entre sí.

Andrea Legarreta dijo que incluso aunque hubiera dicho eso, no era justo recibir amenazas contra ella y su familia y mensajes llenos de odio, a través de redes sociales.

Te podría interesar: "Es muy codo": Exhiben a exintegrante de 'VLA' por "desayunar, comer y cenar" en 'Sale el Sol'

Hablaban horrores y no hacía sentido, (el hecho) no ameritaba ni amenazas de muerte, ni amenazas de muerte para mi familia, para mis hijas, no ameritaba fotografías.”, dijo la famosa.