Con extravagante pose, Thalía presume su 'look' del día en Instagram y enamora a sus fans

Ciudad de México.- La divertida cantante y tiktoker, Thalía, enamoró a sus fans después de posar de una forma extravagante para presumir su 'look' del día en Instagram y que sus fans se enamoraran de su 'outfit'.

Desde la comodidad del suelo, la cantante de Equivocada relució sus hermosos y muy coloridos tacones los cuales combinó con un bellísimo pantalón plateado y una pequeña blusa blanca.

Los fans de la intérprete, rápidamente comentaron acerca de los zapatos de la chica y expusieron lo hermosa que luce, tanto por fuera como por dentro.

Tan bella que eres y no me refiero a tu físico, si no a tú ser. Dios te guarde. Me gustaría un día estrechar tu mano campeona".