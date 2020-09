"Cul... y homofóbica": Tras despido en Televisa, exconductora de 'Hoy' 'hunde' a Aurora Valle

Ciudad de México.- A través de una transmisión en vivo, Martha Figueroa y la exconductora del programa Hoy Maca Carriedo hablaron del final de Intrusos y un fuerte regaño que les hizo la productora Carmen Armendáriz en Televisa cuando aún seguían al aire por un pleito con Aurora Valle.

Aurora, quien estuvo por 9 años en Ventaneando y luego salió de pleito con Pati Chapoy, no se libró de la polémica en Televisa, pues mucho se rumoró sobre un supuesto comentario homofóbico que le hizo a Maca mientras grababan Intrusos, que posteriormente le costó su trabajo a esta última y la reemplazaron con Atala Sarmiento.

Lee también: Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor de 'Hoy' 'traiciona' a Chapoy y ella reacciona así

A post shared by Maca Carriedo (@maca_online) on Aug 24, 2018 at 6:01pm PDT

View this post on Instagram

Martha empezó confirmando que a Maca sí la despidieron de Intrusos: "A los demás nos sacaron del aire, a ti sí te corrieron" y dio detalles de ese incidente entre Aurora y Maca.

Maca se había peleado con Aurora por una cosa miedo fea, que por un comentario feo, se portó muy homofóbica la 'Boris'. Ella dijo que no pero sí (...) Sí fue homofóbica contigo. Sí fue cule... Ese día no nos cayó tan bien. Yo apoyé a Maca y ella a mí también".

Maca reveló que sí se molestó mucho por lo que le dijo Aurora:

Podría interesarte: Paola Rojas exhibe en foro de Televisa infidelidad de un ex con su mejor amiga; se casaron

Martha contó que ella también tuvo un conflicto con Aurora pues contó que mientras ella estaba al aire dando una nota, la cámara enfocaba solamente a ella: "Mientras yo hablaba, estaba la cara de 'Boris', entonces me dio mucho coraje y se me ocurre decir en vivo: 'Hey, aquí estoy, tómame a mí'".

De pronto, se enfurece Carmen, me pega un grito desde por allá y en el corte comercial me pusieron una gritiza que 'El Negro' Araiza, quien estaba de invitado, se puso blanco, pálido. Yo regañada por esto y Maca por Aurora. Entonces Carmen nos juntó en su oficina y nos puso como lazo de cochino, con unos gritos y manazos (...) Carmen nos dijo que aguantarnos a las tres en ese programa era de lo peor que le había pasado en su vida. Después nos reconciliamos".

A post shared by Maca Carriedo (@maca_online) on Oct 24, 2018 at 1:41pm PDT

View this post on Instagram

Después de esto, Martha confesó que la suspendieron por lo que pasó y la mandaron a su casa "a reflexionar". Incluso, aseguró que aunque se lleva muy bien con Armendáriz, esa temporada "la traía contra ella". Maca por su parte, confesó que en realidad Intrusos no era un proyecto para ella y que nunca debió aceptarlo.

Es un proyecto al que debí decir que no, no porque estuviera mal, pero no era un espacio para mí. Se armaba un desma... si subía un pie a la mesa pero si decían comentarios para armar desma... no pasaba nada, no era mi lugar", dijo Maca.