Devastada, primera actriz de Televisa se despide de su madre: "Solo por ti viví"

Mamita Sou0301lo por ti viviu0301 Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabrasu2728 Honrareu0301 tu amor y tu ejemplo Honrareu0301 tu vida que es la miu0301a Yo en ti siempre Tuu0301 siempre en mu00ed ud83dude4cud83cudffb Gracias Gracias Graciasu2728 Madre miu0301a Mujer divina. Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me estau0301n abrazando a mu00ed ud83dude4fud83cudffb Queu0301 orgullo que precisamente tuu0301 fueras mi madreu203cufe0f Te AMO con todo lo que soy Te llevo siempre en miu0301u2728 Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegriu0301a incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabiu0301a un alma tan grande ud83eudd8b De tu mano siempre he de seguirud83eudd1d GRACIAS A TODOS POR TANTO ABRAZO Y COBIJOu2728ud83dude4fud83cudffbu2728DANIELA ROMO .u2063 .u2063 .u2063 .u2063 .u2063 #DanielaRomo #Mamau0301 #Paz #GraciasMamau0301 #TuMano #Mensaje