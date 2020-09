Edwin Luna lamenta haber dejado la escuela; estaría dispuesto a concluir sus estudios

Ciudad de México.- Los estudios escolares son algo más que importante en la formación de las personas, pues con ello existen las posibilidades de un buen empleo, además, de que se obtiene cierto aprendizaje que será de utilidad en la vida diaria.

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, el cantante de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, contó que les permitiría a sus hijos ser o hacer lo que deseen, ya sea actuar, cantar o lo que sea, no obstante, señaló que lo único que no permitiría es que dejasen la escuela.

Al que quiera actuar, al que quiera cantar, yo los apoyaría, pero en lo que no estoy de acuerdo, basado en mis experiencias, es que dejaran en algún momento dado de estudiar, porque yo siempre lo he dicho, si de algo me arrepiento es de no haber estudiado", comentó Edwin.