"Me aman en Perú": Laura Bozzo afirma que podría volver a su país para buscar la presidencia

Ciudad de México.- Mucho se ha dicho de Laura Bozzo desde que llegó a hacerse famosa en México, uno de los rumores más fuertes hasta el momento ha sido aquel en el que se dijo que fue exiliada de su país natal, Perú.

Sin embargo, en su reciente entrevista con los medios, la presentadora de televisión aseguró que esto es mentira, revelando que ahí todo mundo la ama y que incluso está contemplando el volver para contender por la presidencia.

Sobre el hecho de que si sería bien recibida en su país de origen, Laura se rio, pues señaló que la prensa está mal informada, pues de no ser querida ahí, no la estarían buscando para entrar en la política.

La gente me ama ¿tú crees que me estarían proponiendo un partido, otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú", dijo.