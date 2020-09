¿Operada? Destrozan a Valeria Marín en redes y así responde a las críticas sobre su rostro

Ciudad de México.- La guapísima conductora de TUDN México, Valeria Marín, una vez más fue víctima de los 'haters', pero esta vez, la atacaron por "usar el mismo gesto" en sus fotografías; por lo que el crítico le pedía que hiciera otro distinto.

Sin embargo, Valeria no se quedó callada y replicó contra quien le pedía que cambiara de gesto, además, los fieles fans de la reportera de deportes, salieron en defensa de la chica y no permitieron que la ofendieran.

Fue a través de la cuenta en Instagram de Marín, que un exigente "fan" le criticó la forma en el que Valeria sonríe, por lo que pedía que dejara de hacerlo.

Por lo que Valeria replicó y sus fieles seguidores salieron en su defensa.

¿Neta? Dude así es mi cara. No te agrada, no te desgastes y deja vivir. Bloquéame, no me digas pero neta que flojera", contestó Valeria.