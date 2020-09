"Qué bárbara": Andrea Escalona habla de más y 'humilla' a José José en 'Hoy' frente a sus hijos

Ciudad de México.- La conductora, Andrea Escalona, en pleno programa en vivo de Hoy ha cometido un terrible error pues habló de más de manera espontánea 'humillando' a José José en frente de dos de sus hijos, Marysol y José Joel Sosa.

Durante la dinámica '¿A Dónde Voy?', Paul Stanley le preguntó a Escalona cual era una de las actividades favoritas del cantautor, a lo que ella sin pensarlo bien soltó que beber, haciendo alusión a los problemas de alcoholismo que tuvo en su vida por muchos años.

Te podría interesar: Tras 19 años en TV Azteca y quedar en la ruina, querida exconductora de 'VLA' ¿llega a 'Hoy'?

Tras esto se captaron caras desencajadas y boquiabiertas por la sorpresa de su desliz, además de que uno de sus compañeros del matutino de Televisa le hizo saber entre broma que había cometido un grave error continuando con el show mientras ella se tapaba la cara de vergüenza.

Te podría interesar: Paola Rojas exhibe en foro de Televisa infidelidad de un ex con su mejor amiga; se casaron

Qué bárbara he, pues peor no lo podemos hacer nosotros", dijo entre risas Lambda García aligerando el ambiente como si no pasara nada.