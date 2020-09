¿Qué le pasó? Ximena Díaz, la ex de 'El Potrillo', aparece de extraña forma en redes

View this post on Instagram

Amores! Mil gracias por todos sus comentarios TAN DIVINOS en el Live de Ayer ud83eudd70 ( si no lo vieron, quedu00f3 grabado aquu00ed en IG ) ud83cudf1f Como les comenteu0301, iba a Donar Tres Terapias, que hareu0301 por FaceTime , a los 3 primeros que me contestaron las preguntitas. Fueu0301 difiu0301cil escoger sou0301lo tres , porque estoy full, tambieu0301n con las Terapias privadas de mi consulta; les prometo que en el siguiente Live, lo vuelvo hacer, aunque lo aumenteu0301 a 5 personas y no 3 ud83dude0a Los ganadores fueron.. ud83cudfb6ud83cudfbaud83eudd41ud83dude02ud83eudd70 ud83dudca5 @barrerita_101 @giuseppinamaietta @fer.abes_09 @pclase888 @lili_06 Manu0303ana los busco para agendar la Fecha ud83eudd17ud83eudd17ud83eudd17 Les quiero decir el nombre del Meu0301dico, del que les comenteu0301, que me gustan sus conferencias , sobre la manifestaciou0301n de la materia a nuestro beneficio , a traveu0301s de los Pensamientos y poder Sanar etc Se llama Dr. Mario Alonso Puig. (YouTube) Tambieu0301n, recomendarles los libros... El Secreto, de Rhonda Byrne, El Poder del Ahora, de Eckhart Tolle, Usted Puede Sanar Su Vida, de Louis Hay; y de Angeles, Terapia Con Angeles, de Doreen Virtue; de la Mano de Los Au0301ngeles, de Mariu0301a Elvira Pombo; Una Vida Con Angeles, de Tania Karam; y Conversaciones con Los Au0301ngeles, de Elizabeth Claire Prophet. ud83dudc93 Domingo: Arcau0301ngel Miguel ud83eudd0d Virtudes: Nos Ayuda a tener fortaleza y a perder el Miedo.; a tener energiu0301a y voluntad, para cumplir Nuestros Propou0301sitos; nos protege de envidias , malas energiu0301as, robos y cualquier tipo de peligro. ud83eudd0dud83dudc99ud83dudc9c Priu0301ncipe, de la Milisia Celestialud83cudf1f Chakra: de la garganta Retiro Eteu0301rico: Banff. Canadau0301 Piedras: zafiro, Rubiu0301, Sugilita. Signos de Fuego: Aries, Sagitario y Leo. Su nombre significa: El que se parece a Dios. Arcau0301ngel amado , consentido de Todos y devoto, a un solo Dios ud83dudc9c