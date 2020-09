¿Reality de la Corona? Meghan y Harry revelan si habrá serie sobre ellos en Netflix

Montecito, California.- Meghan Markle y el Príncipe Harry fueron tema de conversación el pasado fin de semana pues se corrió el rumor de que Netflix ya tiene casi listo el reality show de los duques de Sussex, el cual revelaría secretos de su vida en la Corona y fuera de esta.

Ante estas declaraciones la pareja ha decidido poner fin a las habladurías y aclarar de una vez por todas si es real o falso que una cámara los seguirá en su día a día ahora que no tienen que obedecer las el protocolo real y pueden vivir más públicamente.

Te podría interesar: Paola Rojas exhibe en foro de Televisa infidelidad de un ex con su mejor amiga; se casaron

Un vocero al medio Hola afirmó en un breve mensaje que "el Duque y la Duquesa no van a participar en ningún reality show", desmintiendo por completo los rumores sobre su serie al estilo Keeping Up With The Kardashians.

En cuanto a la página de streaming, Netflix, uno de sus voceros señaló que la pareja sí está trabajando con ellos en unas series, pero no mencionaron de un reality show y afirmó que todo se trata para crear conciencia de los temas sociales que más les apasionan.

Te podría interesar: Tras 19 años en TV Azteca y quedar en la ruina, querida exconductora de 'VLA' ¿llega a 'Hoy'?

La pareja ya tiene varios proyectos en desarrollo, incluyendo una docu-serie (sobre) innovación en la naturaleza y una serie animada que celebra a mujeres inspiradoras, pero no vamos a revelar ninguna agenda de programación en este momento", dijo el vocero de Netflix.

Fuente: Hola