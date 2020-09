Tras ser acusado de abusar de su propia hija, actor de Televisa hace fuerte declaración en 'VLA'

Ciudad de México.- Luego de que el actor de Televisa Héctor Parra fuera señalado públicamente por su expareja Ginny Hoffman y su hija Alexa de tocamientos inapropiados a la joven cuando ella era menor de edad, ahora el actor reveló que ha iniciado un proceso legal en contra de quien resulte responsable y no descansará hasta llegar a sus últimas consecuencias.

En exclusiva para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, el actor hizo la dura confesión y dejó a todos en shock:

El día de hoy se inicia todo el proceso formalmente… Esto es un hecho, es una realidad, no son palabras, yo no voy a estar litigando ante los medios, yo no voy a dar oídos, no me voy a prestar a eso, simplemente los hechos hablan, yo si me voy por la parte legal hasta sus últimas consecuencias de quien, y quienes resulten responsables", explicó en entrevista.