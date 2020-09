VIDEO: Carolina Rocha, conductora de TV Azteca, sufre aparatosa caída y se lesiona el brazo

View this post on Instagram

Pues hoy como siempre salu00ed con los perros al #desiertodelosleones . Du00eda hermoso hoy busquu00e9 una nueva ruta y caminu00e9 y encontru00e9 un lugar aislado. Bello. Y cometu00ed la torpeza que yo misma he visto expuesta en mi noticiero. Las #selfies pueden ser peligrosas... y uno muy muy menso. Orgullosota puse temporizador y pretendu00eda un brinco de campeonato... en vez la ru00e1faga documentu00f3 el santo trancazo que por bruta me coloquu00e9. Me hace reu00edr el ridu00edculo. Pero pude quedar sola en mitad de la nada y rota... Hoy aprendo en cabeza propia y espero alguien saque sabiduru00eda de mi tontera ud83eudd26u200du2640ufe0fud83dude48ud83dude48ud83dude48ud83eudd23. Tarde siglos en el post. Mis dedos apenas se mueven, pero al parecer todo estaru00e1 bien ud83eudd17ud83eudd15ud83dude05