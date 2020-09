¿Y Erik? Andrea Legarreta es captada en muy cariñoso momento junto a este famoso

View this post on Instagram

Hemos sido compau00f1eros de trabajo y sin duda es una delicia trabajar con alguien tan profesional, talentoso y compartido como tu00fa!! Pero es maravilloso tenerte como amigo!! Eres un hombre excepcional, te admiro en todos sentidos y te quiero con todo mi corazu00f3n!! ud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f GRACIAS por la entrevista que me hiciste, tan del alma, transparente y con el corazu00f3n!! NO SE LA PIERDAN en el canal de YouTube de mi adorado @yordirosadooficial estoy segura les gustaru00e1, porque en confianza se habla de TODO y con unos mezcales Mu00c1S ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02!!! En mis historias puse el link para que entren YA!! Te adoro amigo hermoso!! ud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f