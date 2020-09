Con cautivadora rutina de 'Pole Dance', María León y conductor de 'Hoy' encienden las redes

View this post on Instagram

u00a1En clase de #poleDance con mi @pedroprietotv que se su00faper rifu00f3! Y su00ed se ganu00f3 sus mezcales del fin de semana jajaja yo creo que hasta del mes! ud83dude05ud83dudcaaud83cudffdud83dudd25 Te quiero Pedris, gracias por compartirte conmigo. @greconarthouse u2764ufe0f