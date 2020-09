Desde 'Ventaneando', Linet Puente presume en Instagram su 'look' más casual

View this post on Instagram

Asu00ed iniciamos la semana. Con una sonrisa en el rostro y mucho positivismo para que todo nos salga de maravilla. u00bfQuu00e9 tan su lunes? #ladeldia en @ventaneandouno Look: @mr.pax_chicboutique Styling: @arelivizuet Maquillaje: @yael.osornio_makeup.artist Peinado: @kevinhair9 Actitud: ud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0f