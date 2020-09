"Estoy solo como un perro": Adame 'ruega' cariño a sus hijos tras humillarlos y quitarles el apellido

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el polémico actor, Alfredo Adame, se está retractando de las fuertes declaraciones que hizo en contra de sus hijos varones, Sebastián, Diego y Alejandro, y ahora confesó lo mucho que los extraña.

A solo unos cuantos meses de amenazarlos con quitarles el apellido y hasta dejarlos de apoyar económicamente, el exconductor del programa Hoy explicó que le gustaría que sus herederos lo busquen.

Asegurando que él jamás los ofendió, Adame comentó lo siguiente en entrevista con la revista TVNotas:

No tengo cargo de conciencia porque nunca les hice nada... ni siquiera quiero que me pidan una disculpa. Dije que no los quería volver a ver, pero no es para tanto, estaba muy enojado en ese momento", mencionó.