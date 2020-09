Ex de Martha Julia cuenta que han llegado a un acuerdo; asegura que no ha visto a su hija

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Salvador Ibarra, contó en su reciente entrevista con los medios, que no ha podido llegar a un acuerdo justo con su exesposa, Martha Julia, a pesar de que ya han pasado 4 años desde que inició el pleito.

Además, lamentó que por la actual contingencia por Covid-19 le han frenado proyectos de teatro y televisión tanto a él como a muchos de sus compañeros.

Entre otras cosas, señaló que no ha tenido la oportunidad de volver a ver a su hija de manera física, pues el actor mencionó que ha preferido mantener una sana distancia para no poner en riesgo la salud de la pequeña, no obstante, se han mantenido en contacto por videollamadas.

Sobre el proceso legal que llegó a hacer con su ex, Martha Julia, Salvador señaló que todo sigue igual, pues no hasta el momento ni él, ni ella han buscado intervenir o añadir más cosas.

El proceso legal está igual, como siempre, yo tengo mis márgenes de visita y de convivencia, tengo todo lo de la pensión, no hay nada nuevo, está parado todo, porque ella no ha metido ningún escrito para algún movimiento, ni yo he metido nada", contó el actor.

