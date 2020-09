Gaby Spanic recuerda el día que sufrió fuertes quemaduras al grabar una telenovela

Ciudad de México.- La actriz, Gaby Spanic, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, confesó que una vez grabando una telenovela sufrió severas quemaduras en la espalda.

Fue en la telenovela Prisionera, del año 2001, donde Spanic asegura que una escena tuvo un pequeño accidente, al indicar que a ella nunca le gustó usar doble en sus melodramas.

Podría interesarte: "Qué bárbara": Andrea Escalona habla de más y 'humilla' a José José en 'Hoy' frente a sus hijos

Una vez grabé muy cerca de unos cocodrilos en 'Prisionera' y tenía mucho miedo porque si ellos se soltaban me atacaban. Esas escenas me gustan hacerlas yo misma y esa vez me quemé la espalda, pero al final fue divertido”, relató.