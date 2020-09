Golpe a Titanes: TV Azteca 'confirma' llegada de Casandra a 'Exatlón' y así reacciona 'La Bestia'

View this post on Instagram

#tbt . . Antes de irme a @exatlonmx... . . Nunca creu00ed parar de jugar tanto tiempo, estaba acostumbrada a entrenar todos los du00edas y dar lo mejor de mi en las canchas, prepararme fu00edsicamente, cuidar mi alimentaciu00f3n, ir a fisioterapia, descansar adecuadamente y mil cosas mu00e1s. Mi vida era una rutina eterna. Ahora veo las cosas diferente y no veo la hora de regresar a hacer lo que mu00e1s me gusta desde una nueva perspectiva. . . ud83dudcf8: @raul_kareem . . #queenmary #tbtu2764ufe0f #badmintonud83cudff8 #zurdamaravilla #tbtud83dudd19ud83dudcf8 #athlete #womanempowerment #tbthursday