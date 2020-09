Imelda Tuñón hace revelaciones de su relación con su esposo, Julián Figueroa

Ciudad de México.- Imelda Tuñón, la esposa del cantante, Julián Figueroa, está por lanzarse a la fama, luego de iniciar su propia agrupación musical, Finnix, en su entrevista reciente con Suelta la Sopa, la joven contó estar recibiendo todo el apoyo de su marido.

La cantante, además contó sobre cómo es que sobrellevaría las cosas del ámbito profesional con su maternidad y su matrimonio con el hijo de Joan Sebastian.

Lee también: Destrozada y al borde del llanto, desaparecida actriz de Televisa visita 'Hoy' y hace fuerte súplica

Pues Julián no es machista, el apoya mucho que las mujeres trabajen, su mamá toda la vida trabajó, entonces no creo que haya problema con eso, siempre me ha apoyado con que siga mis sueños", dijo.