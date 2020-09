La 'Chica del clima' conquista Instagram al lucir un radiante atuendo de cuero

View this post on Instagram

Cree en tus suenu0303os , ponle todo tu corazou0301n ud83dudc93, enfou0301calos , deseu0301alos tan tan ta fuerte , que al universo no le quede mau0301s remedio que entregau0301rtelo.... Magia u2728 u00a1MANu0303ANA LES TENGO SORPRESA! Materializando Suenu0303osud83cudf40 Para ustedes con todo mi AMOR ud83dudc93 #Music #happiness #life #pasion #produccion #Disco #love #blessed #mivida #dreams #materializandosuenu0303os