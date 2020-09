Mauricio Ochmann rompe el silencio y habla de los rumores de un nuevo romance

Ciudad de México.- El actor, Mauricio Ochmann, quien ha estado envuelto en el ojo del huracán tras terminar con Aislinn Derbez, aclaró los rumores de un supuesto nuevo romance.

Y es que en días recientes se le vinculó con Paulina Dávila, con quien actuó en la serie R, además de otras famosas a las cuales negó rotundamente.

Por otra parte en una entrevista para Ventaneando, indicó que él ahora le dedica más tiempo a sus hijas, Lorenza y Kailani, quienes gracias a la pandemia ha podido tenerlas más seguido en su casa.

He tenido el tiempo de estar con las dos, de convivir tanto con Lorenza como con la bebé, y padrísimo, a mí me encanta la parte de ser papá, para mí es muy importante, me encanta y la atesoro. Yo creo que son mis proyectos más padres de la vida y más importantes”, dijo.