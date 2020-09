¿Por infidelidad? Afirman que Sharis Cid fue el motivo del divorcio de Arturo Peniche y su esposa

Ciudad de México.- Una fuente a TV Notas aseguró que Gabriela Ortiz decidió divorciarse de quien fue su esposo por 38 años, Arturo Peniche, debido a que este supuestamente le fue infiel con su consuegra, Sharis Cid, mientras pasaban juntos la pandemia por Covid-19 en su rancho en Guanajuato.

Hace una semana Peniche confesó que se separaría de su esposo señalando que era por diferencias que surgieron a raíz de la distancia por la contingencia, aunque una amistad de hace 15 años de la pareja afirma que se debió a que la madre de Kristal, esposa de Brandon Peniche, le coqueteó a su marido al compartir casa.

Te podría interesar: ¿Qué fue de Angélica Aragón? Tras desaparecer de Televisa y TV Azteca, así luce y esto hace ahora

Pues aunque Arturo jura y perjura que siempre le ha sido fiel a Gaby, la realidad es que ella le pasó algunas situaciones por sus hijos y por amor, pero hay cosas que no puedes soportar, y menos si te quieren ver la cara en tu propia casa, por eso esta vez ella explotó", aseguró la fuente.

Supuestamente los consuegros se llevaban de maravilla y Cid se refugió en ellos cuando falleció su esposo a tal grado que la incluían en todos sus planes ya que era parte de la familia, hasta que Gabriela comenzó a notar cosas muy raras entre su esposo y la actriz de Televisa.

De pronto, Gaby comenzó a ver una rara cercanía y extrema confianza entre Sharis y Arturo, pues pasó un año de la muerte de su pareja y Sharis seguía sufriendo para que la apapacharan, eso a Gaby le pareció excesivo, pero no decía nada, al final eran familia", explicó.

Te podría interesar: Tras dejar TV Azteca por Televisa, actores humillan a Alatorre y exhiben penoso fracaso de 'Hechos'

Aunque el verdadero problema surgió cuando se fue Sharis al rancho de Guanajuato a pasar la contingencia con su hija y su nieta, Brandon y Arturo, lo que no le pareció nada agradable, especialmente porque notaba el coqueteo entre ambos.

La señora (Sharis) llegó con maletón y todo, parece que lo tomó como vacaciones, se puso a subir videos en redes del desayuno, de las carnes asadas que preparaba Arturo, de las actividades del día, haciendo ejercicio en top y tomando el sol en un bikinazo. Gaby se molestó mucho porque sabe de qué pie cojea Sharis: sabe que es coqueta, sensual, le gusta llamar la atención, y también conoce el lado débil de su marido; cómo no va a voltear a ver a esta señora, si es un mujeriego y de paso no estaba ahí la esposa", dijo.

Te podría interesar: Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor de 'Hoy' 'traiciona' a Chapoy y ella reacciona así

Gaby no soportó que Sharis le coqueteara a su marido en su propia casa durante su ausencia, que se anduviera paseando con poca ropa y asoleándose en bikini, eso ya es una burla para cualquier mujer; esta señora no tiene ningún pudor. Las mujeres tenemos un sexto sentido, y cuando Arturo estuvo en el rancho con esta señora, Gaby vio muchas cosas raras que no le parecieron”, finalizó.