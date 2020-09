¿Qué se hizo? Lizbeth Rodríguez deja a todos boquiabiertos al exhibirse de esta exquisita forma

View this post on Instagram

Soy tan chingona, que puedo ser caballota y loba a la vez ud83dude4cud83cudffbud83eudd1fud83cudfffud83dudc83ud83cudffb Las lobas son mujeres heridas que han recibido, en alguu0301n momento, el golpe mortal de alguien en quien confiaban plenamente o con el que asumiu0301an que estaban a salvo. La Caballota es una Mujer despampanante, imponente, extremadamente hermosa, que invoca huracanes sou0301lo con pasar. Cou0301mo te quedaste jota ? ud83dudcf8@luisfervatofficial ud83dudc83ud83cudffb@enricobompani