¿Recuerdas a Rubí? La quinceañera más famosa da drástico mensaje y la destrozan

Ciudad de México.- Recientemente el público ha 'destrozado' a la famoso quinceañera mexicana, Rubí, ante el drástico mensaje que dio a sus millones de seguidores en redes sociales hace poco mediante su cuenta de Instagram que mantiene privada.

Rubí nuevamente ha tenido varias apariciones públicas, entre ellas una en Un Nuevo Día, hablando sobre su vida como influencer y youtuber tras el gran furor que causó hace casi 5 años atrás con su quinceañera, a la cual invitó a todo México.

Te podría interesar: Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor de 'Hoy' 'traiciona' a Chapoy y ella reacciona así

La joven compartió en sus redes sociales un video en el que aparece hablando respecto al contenido que sube a su canal de YouTube, asegurando que ha estado sin muchas ideas, pero que eso no iba a impedir que siguiera compartiendo material aunque deba "matarse".

La neta aquí entre compis no tengo ideas, mi única neurona no da para más, he tratado de activarla, pero pues lo siento, procuraré seguir, subiré más videos, así me tenga que matar", dijo Rubí.