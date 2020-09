¿Se va a TV Azteca? Omar Chaparro estrenará su propio reality show fuera de Televisa

View this post on Instagram

Muy contento les comparto el trailer de lo que serau0301 esta nueva aventura; nuestro reality show, aunque mau0301s que un programa de televisiou0301n para mi fue un antes y un despueu0301s en mi relaciou0301n con mi hijo varou0301n @emiliano_chaparroo de esos proyectos que te ensenu0303an, te ubican y te llenan el alma, espero lo disfruten mucho a traveu0301s de @streampantaya estreno OCTUBRE/15