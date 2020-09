Tras dejar 'Exatlón' por lesión, Steph Gómez revive conmovedor momento

View this post on Instagram

Mood de Viernes!!! ud83dude0e No te despegues de la pantalla esta noche, sigue apoyando a Hu00e9roes y a @stephaniago_ en esta batalla. ud83dudd25ud83dudd25ud83dudcaaud83cudffbud83dudcaaud83cudffb . . #Exatlu00f3nMx #AztecaUno #LaAntorchaHumana