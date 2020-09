Tras dejar TV Azteca por Televisa, exintegrante de 'Exatlón' presume 'arreglito' en el rostro

Ciudad de México.- Tras dejar a TV Azteca por Televisa la polémica exintegrante de Exatlón que sigue en el ojo público, Macky González, ha decidido realizarse un 'arreglito' en el rostro que ha presumido en sus redes sociales tras triunfar en Guerreros 2020.

González señaló que actualmente se encuentra en un tratamiento para el dedo que se lastimó en Guerreros y su rostro para eliminar una mancha que le quedó en la mejilla después de competir para Exatlón, el cual se realiza con laser.

Me están haciendo un procedimiento con laser para quitarme una mancha que tengo desde Exatlón que ayer me perdí el cumpleaños de Cynthia porque me dio pena llegar con esto", señaló.