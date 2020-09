Tras dramática separación de Lorenzo, Chiquis aparece en un 'mar de llanto' con esta noticia

Ciudad de México.- Después de vivir difíciles momentos tras anunciar su separación de Lorenzo Méndez, que ha estado lleno de dramas, Chiquis Rivera ha aparecido en sus historias de Instagram en un 'mar de llanto' revelando una impactante noticia para ella y el público.

Estamos nominados guys, oh my god, oh my god, no puedo ni respirar, para un Gramy Latino, estoy tan feliz, estoy tan contenta, no puedo", dijo sin poder dejar de llorar.