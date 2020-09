¡Va a explotar! A pocos días de dar a luz, Sharon Fonseca posa en espectacular 'outfit'

View this post on Instagram

Look of the day ud83dudc97 running errands feels like a marathon now, even if I walk so slow ( literally like ud83dudc0c) ud83dude02 Weu2019re still missing some weeks... but Doctor said he thinks she may come sooner than we expected ud83dude0d all depends on God and her ud83eudd70 EDIT: donu2019t let Gordou2019s face fool you... he was playing with Mia the whole time, while I was taking the picture ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02 look at my stories to see what they were doing ud83dude02 u2014u2014u2014u2014 Look del diu0301a ud83dudc97 hacer diligencias se siente como un maratou0301n ahora ud83dude02 auu0301n si camino lento como un caracol literal ud83dudc0c auu0301n nos quedan varias semanas... pero el doctor nos dice que piensa llegarau0301 antes de lo previsto ud83dude0d todo depende de Dios y ella ud83dude4fud83cudffd EDIT: no se dejen enganu0303ar con esa cara de Gordo, estaba jugando con Miu0301a todo el tiempo mientras tomaba la foto ud83dude0dud83dude02 miren mis historias para que vean la realidad ud83dude02ud83dude02