Addison Rae vuelve a causar furor en Instagram al publicar fotografía en alberca

Los Ángeles, California.- La guapísima influencer, Addison Rae, se encargó de robar miradas y suspiros al protagonizar de nuevo una fotografía a la orilla de una alberca.

En su cuenta oficial de Instagram, la famosa TikToker publicó la foto titulada: "why so serious?", donde sale sentada a la orilla de la alberca luciendo fenomenal.

La publicación fue un éxito, alcanzando más de 2 millones de likes en pocas horas, y claro… comentarios de sus fanáticos donde recalcan su belleza.

Siéntate sobre mí", James Chales

Es la vista para mi", Nick Bean.

Guau", Abby Roberts.

Fuente: Instagram @addisonraee