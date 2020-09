¿Adiós Televisa? Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, presume en Instagram su nuevo proyecto

Ciudad de México.- Luego de varias semanas de haber anunciado a sus fans de redes sociales que estaba trabajando en un nuevo proyecto, este jueves Sofía Castro por fin brindó más detalles de esta nueva 'aventura'.

A través de sus historias de Instagram, la joven actriz e hija de Angélica Rivera informó a sus miles de seguidores que por fin podía dar un adelanto de lo que "se viene".

Es una sorpresa para ustedes que me tiene muy feliz, muy emocionada... cuando me invitaron a participar la verdad yo no me la creía", comentó.