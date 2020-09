Alejandra Ávalos revela que Luis Miguel lloró con el tema que le dedicó a Marcela Basteri

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos contó detalles del difícil momento que vivió Luis Miguel mientras buscaba información sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri, quien desapareció misteriosamente hace varias décadas y hasta este momento continúa la controversia sobre si está muerta o viva.

Te puede interesar: ¿Se va a TV Azteca? Tras romance en 'Hoy' y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad

Durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol, la también actriz aseguró que 'El Sol de México' derramó muchas lágrimas a raíz de la ausencia de su madre. "Sí, muchas veces, por supuesto que sí, muchas veces, (la recordaba) divino, la señora era una persona muy dedicada a sus hijos".

De la misma manera, Alejandra dio detalles del momento en que Luis Miguel grabó el tema Yo sé que volverás, mismo que asegura es dedicado a Marcela Basteri.

Lee también: Tras 'veto' de Televisa, despiden a conductor de 'Hoy' y lo reemplazan con exintegrante de 'VLA'

Fue muy doloroso para él plasmar la voz en ese tema, y de repente yo escucho el tema ya grabado por él y demás, y veo ese dolor, pero no es un dolor superficial, es un dolor tan profundo, tan fuerte, tan comprometido con el recuerdo de su mamá que en verdad me duele hasta la fecha, me duele el comentario de la gente que rodeó ese momento de su vida, en esa grabación y que me comentaron todo lo que pasó en el estudio”.