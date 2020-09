Conductora de 'Sale el Sol' da detalles de su embarazo: "Dijeron que se botaría a los 5"

View this post on Instagram

Me dijeron que se botaru00eda a los cinco meses jajaja pues no. Tengo 16 semanas (mau00f1ana 17) y tu ya quieres que todos te vean! u2728u2728 No puedo estar mu00e1s agradecida porque en este momento somos dos corazones latiendo en un mismo cuerpo. Te amo con todas mis fuerzas #BabyA ud83dudc95ud83dudc95 . u23e9 1, 2 u00f3 3 . ud83dudcf8 @hectorvargassoy . . #momtobe #BabyA #pregnant #16weekspregnant #ootd #lookoftheday #pink #dress #flowers #instapic #style #mood #happy #me