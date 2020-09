En medio de su lucha contra el Covid-19, Ricardo Casares muestra emotivo recuerdo

View this post on Instagram

GRACIAS! Gracias! Gracias! Por todos los mensajes por todo el carinu0303o! Muchos de ustedes me han preguntado por mi salud por la de @solmadrigal nos pego fuerte el coronavirus! A mi mas! Escribo esto para decirte que esto es de verdad! Que si existe y que a cualquier le puede dar muy fuerte! Quiero decirte que es mau0301s fau0301cil ponerte el tapabocas que ponerte el oxiu0301geno! Que es mau0301s fau0301cil mantener una sana distancia que estar pegado al tanque! Igual que tuu0301 creo en salir a trabajar y levantar a nuestro Mexico que estau0301 sufriendo esto tambieu0301n! Pero quiero decirte que dependemos el uno del otro de estar mejor! Las medidas de prevenciou0301n las tenemos que tomar todos! TODO EL TIEMPO! Se queu0301 hay gente que la estau0301 pesando peor que nosotros para todos ellos un abrazo solidario y carinu0303oso! Hoy cumplo 21 diu0301as con el virus y se que me faltan varios mas pero gracias a Sol, mi meu0301dico, familia, vecinos, compau00f1eros y amigos la neumoniu0301a empezou0301 a ceder. No quiero atenciou0301n por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moriu0301a de miedo! Que la vi cerca y por eso te seguireu0301 repitiendo cuiu0301date todo el tiempo! No hay necesidad de tomar riesgos! Una y mil veces mau0301s gracias! El coronavirus me dejo por momentos los pulmones vaciu0301os pero todos sus mensajes me llenaron el corazou0301n