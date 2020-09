Érika Buenfil responde si su hijo planea incursionar en el ambiente artístico

Ciudad de México.- Durante una entrevista con De Primera Mano, la actriz mexicana, Érika Buenfil, tuvo la oportunidad de compartir algunos detalles de su faceta como madre y habló de su hijo, Nicolás Buenfil.

En esta plática, la intérprete de Televisa explicó que su primogénito es sumamente protector con ella y más en este tiempo, ya que volvió a trabajar en medio de la contingencia sanitaria que se vive en el país.

Sí me dice que no salga si no tengo que salir y sí está muy pendiente de dónde estoy. Soy la única que salgo y si me enfermo, se enferman todos en casa", detalló la artista.