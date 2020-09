Érika Zaba enloquece Instagram al lucir espectacular 'look' en la playa: "Divina"

View this post on Instagram

En estos momentos tan difiu0301ciles , me encanta apoyar a chavas empresarias que son suu0301per emprendedoras y que estau0301n creando empleo local . Aquiu0301 estrenando mi salida de playa que ameu0301 ! Aparte de que esta divino , mi compra , ayuda directamente a la familia de los artesanos . @ipanemadelacolina ud83dudc8b #playa #acapulco #artesanialocal #disenu0303osunicos #lino #100%mexicano #100%acapulqueu00f1o #bordadosypintadosamano