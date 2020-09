"¡Estoy pelona!": Pequeño error deja a 'Gomita' sin cejas y entra en pánico

Ciudad de México.- Sumamente preocupada, Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’ le mostró a sus miles de fans que por un pequeño error le costó bastante caro, pues se quedó sin cejas.

Mediante un video de YouTube, la conductora detalló que se estaba depilando la ceja con un rastrillo y se le pasó la mano, por lo que optó por quitársela toda y acudir con un experto.

¡Me quedé sin ceja! Salí de bañarme, me intenté arreglar y cuando me depilé la ceja valió mad** y me la traje. Entonces, ya me la quité toda y ahora estoy pelona ¡Me quedé sin ceja!”