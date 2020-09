Exactriz de Televisa viaja a Nueva York en tráiler para recoger una herencia

Ciudad de México.- La actriz, Nailea Norvind, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, habló de la aventura que vivió en Estados Unidos, al rentar una tráiler para ir a recoger una herencia en Nueva York.

El motivo de su viaje se dio para cerrar ciclos, al informar que quiso recoger lo que le dio su madre al morir en el año 2006, por lo que hasta ahora pudo hacer su encargo.

Podría interesarte: Tras 'veto' de Televisa, despiden a conductor de 'Hoy' y lo reemplazan con exintegrante de 'VLA'

La querida villana de novelas señala que se divirtió en el viaje, a tal grado de sentirse 'Lola la trailera', pues fue un recorrido bastante largo en el cual pudo conocer al 100 por ciento las carreteras de Estados Unidos.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Tras romance en 'Hoy' y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad

Me fui allá a Connecticut, renté un camión, metí todas las cosas al camión y me vine manejando desde Connecticut, Nueva York, hasta Laredo Texas. Eran manejadas de 14 horas cada días, fue una gran aventura y es loquísimo porque pensé que me iba a sentir como en 'Lola la trailera' (risas)", agregó.