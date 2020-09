Exhiben a Karla Panini y Américo Garza por supuesta presta nombres sobre casa en venta

View this post on Instagram

Raquiu0301tico reporta para ustedes la pecera. Marque al nuu0301mero que es de dominio PUu0301BLICO para pedir informaciou0301n de la casa en venta, pues que me dicen que si estau0301 RENTADA,los que estau0301n rentando u201cQUIERENu201d...... hizo una breve pausa y corrigiou0301 lo que iba a decir, supongo que es porque ellos si son los duenu0303os y tienen sus clau0301usulas y la senu0303ora le presta nombre? Tambieu0301n dice, que en el contrato estau0301 estipulado que en el momento en que se venda ellos se salen de manera INMEDIATA ud83eudd8a ud83eudd8a Para no acabarla, todo aquel que quiera PUEDE IR A VER LA CASA, lo que no entiendo es cou0301mo se cuidan en esta pandemia , si a su casa puede entrar cualquier persona !! Las ninu0303as estau0301n totalmente expuestas , lo mau0301s lou0301gico seriu0301a, que la casa se mostrara totalmente deshabilitada! La ironiu0301a es , que la familia luna no puede ver ni si quiera a metros de distancia a las ninu0303as. ud83eudd14ud83eudd14ud83eudd14 Seguimos informando, esto a penas empieza.... Por cierto JAJAJJAJA disculpen el acento, ya vieron que no me sale el acento mexicano ud83dude02ud83dude02ud83eudd23ud83eudd23 Mariana Fernu00e1ndez , quien quiere que seas una disculpa ud83dude02ud83dude02 ahora que no te vayan a buscar para decir que me robe tu identidad ud83dude44ud83dude44ud83eudd8aud83eudd23